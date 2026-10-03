Фицо пообещал поддержать Вучича и не признать Косово

Премьер Словакии Роберт Фицо выразил поддержку коалиции Александра Вучича на выборах 25 октября, отказавшись признать независимость Косово.
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