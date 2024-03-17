В последний день «Московской масленицы» посетителей фестиваля угостят блинами

Гостей фестиваля «Московская масленица» на Площади Революции угостят блинами Жителям Москвы было объявлено, что в последний день «Московской Масленицы» все гостей фестиваля на площади Революции будут бесплатно угощать блинами, как сообщает Департамент торговли и услуг города.