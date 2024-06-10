В Москве прошли лекции для родителей будущих первоклассников

В мае этого года в столице прошел цикл лекций для родителей будущих первоклассников. Мероприятия были организованы Департаментом образования и науки Москвы совместно с Московским психолого-педагогическим центром.
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