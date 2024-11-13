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Адвокат рассказала о действиях в случае обмана в период распродаж

Адвокат рассказала о действиях в случае обмана в период распродаж

В период распродаж можно столкнуться с недобросовестными продавцами. Адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» Ольга Айгензер рассказала «Известиям», что делать покупателю, если его обманули.

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