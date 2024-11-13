Адвокат рассказала о действиях в случае обмана в период распродаж

В период распродаж можно столкнуться с недобросовестными продавцами. Адвокат Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» Ольга Айгензер рассказала «Известиям», что делать покупателю, если его обманули.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии