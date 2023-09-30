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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпион мира по вольной борьбе Абдусалам Гадисов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил Абдусалама Гадисова за нарушение антидопинговых правил. Проба спортсмена, взятая во внесоревновательный период 6 августа 2015 года, при перепроверке в апреле 2020-го дала положительный результат на анаболический стероид дегидрохлорметилтестостерон.

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