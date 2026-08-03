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Контрафронт

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Филиппины: Столкновения вспыхнули между силами безопасности и вооруженными людьми, предположительно...

Филиппины: Столкновения вспыхнули между силами безопасности и вооруженными людьми, предположительно связанными с Новой народной армией (ННА) в Бонгло-Барангае, Ликуан-Баа, провинция Абра, административный район Кордильеры, во второй половине дня по местному времени 2 августа на фоне операций по обеспечению безопасности; о травмах не сообщалось.

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