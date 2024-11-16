Россия делает Сирию бесполетной зоной для ВВС США — американский генерал

6533 прочтения 2 дня назад Джеймс Хекер — генерал ВВС США, руководит военно-воздушными операциями американцев за рубежом посетовал на жесткие действия России в Сирии [по отношению к американским военным].
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