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Аргументы недели

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Гей, славяне, гей, славяне! Будет вам свобода

Гей, славяне, гей, славяне! Будет вам свобода

Считается, что примерно половина Европы говорит на славянских языках — около 300 миллионов человек. Но ни один античный автор при этом вообще не упоминает славян.

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