Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) (слева направо) выступают на музыкальном фестивале "Сотворение мира", 2010 год © Максим Богодвид/РИА НовостиЛидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) выступил в полупустом зале на концерте в Латвии.