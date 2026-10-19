Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) (слева направо) выступают на музыкальном фестивале "Сотворение мира", 2010 год © Максим Богодвид/РИА НовостиЛидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) выступил в полупустом зале на концерте в Латвии.
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