В середине октября украинские формирования столкнулись с ограничениями спутниковой связи на быстро движущихся носителях.
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