Володин: заукропским релокантам «обеспечен Магадан». ...Фридмана это явно не касается

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Комментарии
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Тамара Гусева
А вы какой смелый заступник и смело поставили многоточие, так что &quot;помалкиваете в тряпочку.&quot;
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7 час.
avershin1947mailru Авершин
В помощь ему Чубайс абрамович летит
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6 час.
Сергей
Чего это &quot;забыл&quot;. Вот недавно была авария.... Вывод следствия, что погибшие, с обдолбались кокаином (или героином, без разницы) и стали играть в пин-понг гранатами в летящем самолёте, что и повлекло взрыв. А что по кино показали отваливающееся крыло, так и на Мосфильме казусы бывают...
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2 час.

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