О магаданском будущем релокантов-предателей в ходе пленарного заседания Госдумы РФ сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Володин: заукропским релокантам «обеспечен Магадан». ...Фридмана это явно не касается
Комментарии
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Тамара Гусева
А вы какой смелый заступник и смело поставили многоточие, так что "помалкиваете в тряпочку."
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7 час.
avershin1947mailru Авершин
В помощь ему Чубайс абрамович летит
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6 час.
Сергей
Чего это "забыл". Вот недавно была авария.... Вывод следствия, что погибшие, с обдолбались кокаином (или героином, без разницы) и стали играть в пин-понг гранатами в летящем самолёте, что и повлекло взрыв. А что по кино показали отваливающееся крыло, так и на Мосфильме казусы бывают...
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2 час.
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