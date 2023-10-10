Володин: заукропским релокантам «обеспечен Магадан». ...Фридмана это явно не касается

А вы какой смелый заступник и смело поставили многоточие, так что "помалкиваете в тряпочку."

Сергей

Чего это "забыл". Вот недавно была авария.... Вывод следствия, что погибшие, с обдолбались кокаином (или героином, без разницы) и стали играть в пин-понг гранатами в летящем самолёте, что и повлекло взрыв. А что по кино показали отваливающееся крыло, так и на Мосфильме казусы бывают...