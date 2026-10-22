Наблюдая за тем, как меняются предпочтения покупателей мототехники, невозможно не заметить одну устойчивую тенденцию: люди старшего поколения всё чаще отказываются от сложных и дорогих аппаратов в пользу чего-то куда более приземлённого.
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