В России появится новый профессиональный праздник - День работника электронной промышленности. Он будет отмечаться в первое воскресенье октября.
В России появится новый профессиональный праздник
Комментарии
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Betahon
Правильно! Не надо с жалостью смотреть на календарь, в котором всего 365 дней! Надо мыслить шире и творчески, чтобы каждый сантехник, сборщик металлолома и бабочек, блогер и ассенизатор и т.д. наряду с праздниками врачей, геологов и т.д. имел свой День в календаре! И не надо пугаться, что в один день календаря там будет десяток или два праздников-веселее будет!🤔😇
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