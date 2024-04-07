В России появится новый профессиональный праздник

Betahon

Правильно! Не надо с жалостью смотреть на календарь, в котором всего 365 дней! Надо мыслить шире и творчески, чтобы каждый сантехник, сборщик металлолома и бабочек, блогер и ассенизатор и т.д. наряду с праздниками врачей, геологов и т.д. имел свой День в календаре! И не надо пугаться, что в один день календаря там будет десяток или два праздников-веселее будет!🤔😇