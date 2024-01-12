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Писатель Сергей Лукьяненко поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Писатель Сергей Лукьяненко поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Голосование продлится три дня  Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко 12 января, в пятницу, сообщил московским журналистам, что он поддержал решение действующего президента о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.

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