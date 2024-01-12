Писатель Сергей Лукьяненко поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Голосование продлится три дня Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко 12 января, в пятницу, сообщил московским журналистам, что он поддержал решение действующего президента о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии