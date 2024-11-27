В Бурятии в рамках операции «Внимание! Мошенники!» состоялась тематическая встреча в местном филиале государственного фонда «Защитники Отечества»

На базе регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Республике Бурятия в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание! Мошенники!» состоялась встреча с начальником ОСО УР УМВД России по г.
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