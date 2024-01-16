Финляндия выдвинула России ультиматум, а будущий президент назвал условия при котором он пожмет руку Путину

Помимо всего прочего кандидат в президенты Хаависто примечателен ещё тем, что он открытый содомит. Бывший дипломат с 2002 года проживает в официальном «гражданском партнёрстве» с уроженцем Эквадора, парикмахером Антонио Флоресом.
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