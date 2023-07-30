Бабиков поддержал речь Федермессер в Госдуме: «Представляете, сколько нужно смелости и искренности, чтобы так выступить перед людьми, которые в России могут почти все?»

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Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья одобрили поправки к закону «О психиатрической помощи» – в частности, предлагалось упразднить необходимость создания отдельных и независимых служб защиты прав пациентов психоневрологических интернатов.