Сырые и опасные. Какие продукты могут заразить вас паразитами

О том, какие продукты могут заразить нас паразитами, как этого избежать и что можно есть безбоязненно, «АиФ-Кухне» рассказал Михаил Лебедев, эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
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