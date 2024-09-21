Сырые и опасные. Какие продукты могут заразить вас паразитами

О том, какие продукты могут заразить нас паразитами, как этого избежать и что можно есть безбоязненно, «АиФ-Кухне» рассказал Михаил Лебедев, эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.