В Италии отменили выставку о Мариуполе из-за русофобии

«Известия»: в Италии отменили выставку о возрождении Мариуполя из-за русофобии Отмена выставки про Мариуполь в Италии говорит о русофобии, начавшейся с начала специальной военной операции (СВО) на Украине.
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