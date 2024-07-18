Десять рекордов Украины, за которые потом будет стыдно

Сергей Донецкий 18 июля 2024 г. Как невозможно объяснить морлоку, всю жизнь прожившему под землёй, как красив мир, так невозможно объяснить евроукру, насколько глупо, мерзко, а порой и забавно он выглядит со стороны.
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