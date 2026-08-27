В Казани обсудили совершенствование системы образования для детей с ОВЗ

На площадке Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова состоялся круглый стол, посвящённый совершенствованию механизмов регулирования инклюзивного и коррекционного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
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