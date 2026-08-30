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Царьград

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Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока на ВЭФ

Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока на ВЭФ

Президент России Владимир Путин посетит Восточный экономический форум во Владивостоке с 1 по 4 сентября, где обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока, а также примет участие в саммите ШОС в Киргизии.

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