Путин проведет совещание по развитию Дальнего Востока на ВЭФ

Президент России Владимир Путин посетит Восточный экономический форум во Владивостоке с 1 по 4 сентября, где обсудит социально-экономическое развитие Дальнего Востока, а также примет участие в саммите ШОС в Киргизии.
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