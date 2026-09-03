Perplexity научила Mac решать, какие данные можно отдавать ИИ в облако, а какие нельзя

В приложении для macOS появился локальный классификатор конфиденциальности: он решает, какие данные остаются на устройстве, маскируются или требуют согласия перед отправкой Perplexity выпустила в своём Mac-приложении функцию Hybrid Compute, разделяющую задачи между облачными моделями и локальными моделями на компьютерах с Apple silicon.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым