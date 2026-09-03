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Perplexity научила Mac решать, какие данные можно отдавать ИИ в облако, а какие нельзя

Perplexity научила Mac решать, какие данные можно отдавать ИИ в облако, а какие нельзя

В приложении для macOS появился локальный классификатор конфиденциальности: он решает, какие данные остаются на устройстве, маскируются или требуют согласия перед отправкой Perplexity выпустила в своём Mac-приложении функцию Hybrid Compute, разделяющую задачи между облачными моделями и локальными моделями на компьютерах с Apple silicon.

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