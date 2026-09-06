Как американцы врут про свою продолжительность жизни.

Есть одна цифра, которую в Америке любят повторять с гордостью — life expectancy. Средняя продолжительность жизни.
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