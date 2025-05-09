Капитан "Вашингтона" Овечкин назвал Уилсона лидером команды

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпитадз" Александр Овечкин назвал своего партнера по команде Тома Уилсона, который также играет в нападении, лидером столичных после второго матча второго раунда Кубка Стэнли с "Каролиной Харрикейнз".