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Капитан "Вашингтона" Овечкин назвал Уилсона лидером команды

Капитан "Вашингтона" Овечкин назвал Уилсона лидером команды

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпитадз" Александр Овечкин назвал своего партнера по команде Тома Уилсона, который также играет в нападении, лидером столичных после второго матча второго раунда Кубка Стэнли с "Каролиной Харрикейнз".

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