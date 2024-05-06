Поставки Lada в другие страны взлетели в 13 раз за год

АвтоВАЗ отгрузил в другие страны около 1100 машин за первые три месяца этого года, что на 600% больше, чем за аналогичный период 2023, о чем сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».