Поставки Lada в другие страны взлетели в 13 раз за год

АвтоВАЗ отгрузил в другие страны около 1100 машин за первые три месяца этого года, что на 600% больше, чем за аналогичный период 2023, о чем сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».
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