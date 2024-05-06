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Поставки Lada в другие страны взлетели в 13 раз за год

Поставки Lada в другие страны взлетели в 13 раз за год

АвтоВАЗ отгрузил в другие страны около 1100 машин за первые три месяца этого года, что на 600% больше, чем за аналогичный период 2023, о чем сообщает инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в соцсети «ВКонтакте».

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