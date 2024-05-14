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Все в дом, все в семью: Россия приступает к созданию новой национальной экономики. Комментарий Семена Новопрудского

Все в дом, все в семью: Россия приступает к созданию новой национальной экономики. Комментарий Семена Новопрудского

Новому российскому правительству предстоит строить новую национальную экономику. Судя по указу президента и составу правительства, она должна быть больше ориентирована на развитие собственной промышленности и внутреннее потребление, чем на внешнюю торговлю и встроенность в мировое разделение труда, считает колумнистУказ президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также структура нового правительства и распределение ролей в нем во многом меняют цели экономической политики государства.

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