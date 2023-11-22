Рогов: «Ночные охотники» уничтожили засевшие в домах отряды ВСУ под Херсоном

РИАМО - 22 ноя. Российские вертолеты разгромили отряды ВСУ, которые засели в домах в селе Крынки Херсонской области, рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram.
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