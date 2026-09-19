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На Дальнем Востоке зафиксированы две попытки срыва выборов через проблемы со связью

На Дальнем Востоке дважды выходили из строя 19 сентября магистральные волоконно-оптические линии связи, сообщает пресс-служба Ростелекома.

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