Депутат Рады Волошин: замена делегатов стран Запада на Крымской платформе является плохим знаком

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Замена ряда представителей ведущих стран Запада на саммите "Крымской платформы" является плохим знаком для Киева, такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.