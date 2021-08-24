Мировое обозрение

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Депутат Рады Волошин: замена делегатов стран Запада на Крымской платформе является плохим знаком

Депутат Рады Волошин: замена делегатов стран Запада на Крымской платформе является плохим знаком

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Замена ряда представителей ведущих стран Запада на саммите "Крымской платформы" является плохим знаком для Киева, такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин.

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