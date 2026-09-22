Отопительный сезон в Барнауле стартует 23 сентября

Отопительный сезон в Барнауле в 2026 году начнется с завтрашнего дня, 23 сентября. Об этом заявил заместитель главы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Татьянин, сообщает пресс-служба мэрии.
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