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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Севилья» подписала вратаря Альваро Фернандеса на год. Он играл за «Уэску», «Брентфорд» и «Эспаньол»

«Севилья» подписала вратаря Альваро Фернандеса на год. Он играл за «Уэску», «Брентфорд» и «Эспаньол»

26-летний голкипер перешел в клуб в качестве свободного агента.  Ранее он выступал за «Уэску» (в том числе в прошлом сезоне в сегунде), а также «Брентфорд» (12 матчей в АПЛ в сезоне-2021/22) и «Эспаньол» (11 матчей в Ла Лиге в сезоне-2022/23).

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