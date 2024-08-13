«Севилья» подписала вратаря Альваро Фернандеса на год. Он играл за «Уэску», «Брентфорд» и «Эспаньол»

26-летний голкипер перешел в клуб в качестве свободного агента. Ранее он выступал за «Уэску» (в том числе в прошлом сезоне в сегунде), а также «Брентфорд» (12 матчей в АПЛ в сезоне-2021/22) и «Эспаньол» (11 матчей в Ла Лиге в сезоне-2022/23).