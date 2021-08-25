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Подъем с переворотом: на Голанских высотах бронетранспортер упал с грузовика

Подъем с переворотом: на Голанских высотах бронетранспортер упал с грузовика

В интернете широко распространилась видеосъемка от 23 августа, на которой запечатлена неудачная погрузка бронетранспортера на грузовую платформу.

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