Курская область. 05.01.2025

Курская область. 05.01.2025По ситуации в Курской области на вечер 05.01.20251. Если противник и ставил серьезные задачи по приращению территориального контроля в Курской области, то сегодня он свою задачу очевидно не выполнил.
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