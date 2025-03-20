В Крыму назвали весенним обострением слова Зеленского о полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в комментарии РИА Новости назвал весенним обострением заявление Владимира Зеленского, что полуостров якобы "умирает" без Украины.
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