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Лента новостей Крыма

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В Крыму назвали весенним обострением слова Зеленского о полуострове

В Крыму назвали весенним обострением слова Зеленского о полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец в комментарии РИА Новости назвал весенним обострением заявление Владимира Зеленского, что полуостров якобы "умирает" без Украины.

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