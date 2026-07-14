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ТГУ выпустил первое в РФ руководство по очистке донных отложений от нефти

ТГУ выпустил первое в РФ руководство по очистке донных отложений от нефти

Первое в России руководство по очистке донных отложений от углеводородных загрязнителей разработали и выпустили в своем издательстве отдельной книгой ученые Томского государственного университета (ТГУ), 13 июля сообщает пресс-служба вуза.

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