ТГУ выпустил первое в РФ руководство по очистке донных отложений от нефти

Первое в России руководство по очистке донных отложений от углеводородных загрязнителей разработали и выпустили в своем издательстве отдельной книгой ученые Томского государственного университета (ТГУ), 13 июля сообщает пресс-служба вуза.
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