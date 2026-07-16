«Видимый пример недостаточной эффективности». В системе российской ПВО назрела необходимость принципиальных изменений

Система противовоздушной обороны (ПВО) РФ в условиях текущей ситуации конфликта с Западом и Украиной работает хорошо, однако очевидно, что необходима системная работа по ее усовершенствованию, поскольку противник расширяет и зону ударов по РФ, и свой военно-технический потенциал.