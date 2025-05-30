Путин поручил оказать поддержку пострадавшим в Курской и Белгородской областях

МОСКВА, 30 мая, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин дал указание правительству оказать помощь гражданам Курской и Белгородской областей, пострадавшим от чрезвычайной ситуации федерального уровня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии