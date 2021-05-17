Коммунизм уже победил ! "Единая Россия"- преемник Коммунистической Партии Советского Союза !

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКоммунизм уже победил ! "Единая Россия"- преемник Коммунистической Партии Советского Союза ! Советский Союз оставил огромное коммунистическое наследие в виде перекрашенного во все цвета партбилетного поголовья.Вернуться к статье22038НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина52О сути партии надо судить по ее программе и ее политике, в не по тому, где 30 лет назад работали ее функционеры. Ваша демагогия, господа антикоммунисту, уже осточертела! Лучше расскажите, что хорошего Вы сделали за эти 30 лет!Михаил МолчевО партии надо судить только по ее истинным делам! Наобещать и я могу до хрена.Светлана ШафрановскаяКак простой инженер - проектировщик отвечаю НИЧЕГО. Живем по А. Райкину: "Его надо пожалеть, у него мама с папой инженеры"Ирина52Конечно, конкретные инженеры в СССР жили хуже, чем сейчас в Москве, работая на крупную фирму. Но в провинции работы для инженеров нет. Вымерли вместе с экономикой. А кандидат наук доцент на 320руб в СССР жил ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, чем сегодня на 15 тысяч в месяц...ПО СЕБЕ ЗНАЮ, Сегодня даже на зарплату доктора наук - 28 ты. рубликов (в СССР -450 р) не пошикуешь... В целом же закредитованность населения растет, а это показатель очень паршивой перспективы на завтра...Ирина52ОБЕЩАЕТ Ваш кумир ВВП. Каждый год в своем послании. А в СССР путь 50%, но выполняли. Зарплаты повышали. Много строили. Людей переселяли из худших условий в лучшие, а не наоборот...Светлана ШафрановскаяИрина вы видели миниатюру Райкина? Он сравнивал инженера с товароведом.это была разница Мне 73года, уже 4года не работаю. В СССР инженер жил нормально.Получала 150 руб. и была работа. Сейчас в СПБ практически уничтожены проектные институты. Нашего Гипроприбора нет,А ваш московский министр Шкабардня закрыл Минприбор на ул. Огарева, предал всех и сбежал к предателю Ельцину. И вообще ваша Москва обнаглела, скупила земли и здания в нашем Ленинграде.Михаил МолчевИрина,вы что-то путаете-"гарант хрен знает чего" вовсе не кумир.Может быть,чей-то, но уж точно не мой.В СССР я родился и прожил лучшую,за 60 с малым лет,часть жизни.Так что,о СССР я знаю лично.А разве не сами коммунисты продали империю? Кем был последний генсек,он же первый президент?Не членом ли КПСС? Кстати,цены в СССР на моей памяти повышали только пару раз-на импортный коньяк,серебро и на одну-две копейки на проезд в трамвае и троллейбусе.Да и воровали гораздо меньше и по рангу.Вы должны знать,что если секретарь райкома построит дачу хотя бы на метр выше,чем секретарь горкома,он тут же вылетает из номенклатуры.А что сейчас,при моем "кумире",как вы сказали?Кумир у меня разве что сэр Ричи Блекмор!Мало того,что он гениальный гитарист,он,когда Айфончик залез на трон,не приехал на его чествование.Нынешний главный едорас любит банду Дип Пёпл,а без гитары Блекмора это не банда,а так себе.Евгений НатесовИ сейчас переселяют из ветхого жилья.Валентин ПоляковА кто шёл в авангарде разрушителей СССР, не научно-техническая интеллигенция? Не профессорско-преподавательский состав? Наряду с героями-шахтёрами! Кстати, многие уехали и успешно преподают в Америке, Евросоюзе, Израиле...ВЛВиталий ЛитвиновКак вспоминает генерал КГБ А. Г. Сидоренко, Андропов не раз направлял Брежневу оперативные материалы о лихоимстве некоторых партийных деятелей, но обычно они возвращались с пометкой: «Доложено, уничтожить». На рубеже 1970 - 1980-х годов коррупция и казнокрадство были обнаружены в Министерстве торговли РСФСР, МВД СССР, в Министерстве внешней торговли СССР, в Министерстве заготовок СССР, в Министерстве легкой промышленности РСФСР, в Министерстве культуры СССР.[26] Вот только некоторые данные, характеризующие стоимость описанного имущества или же обнаруженных при обыске ценностей: директора двух московских магазинов А.М. Кольцов и М.Л. Водовозов – 650 тыс. руб., А. Г. Тарада, заместитель министра СССР, бывший второй секретарь Краснодарского крайкома – 450 тыс. руб., Тодуа, директор фармакологического техникума в Грузии– 765 тыс. руб., Кантор, директор универмага «Сокольники» – около 1 миллиона, Сушков, заместитель министра внешней торговли СССР – 1,5 млн. руб., министр рыбной промышленности A.A. Ишков и его заместитель Рыто в – 6 млн. руб. и 1 млн. долларов.[26] Таким образом, уже при "развитом социализме" в Советском Союзе были люди, которые имели состояния в сотни тысяч и даже миллионы рублей. Сбылись предсказания Плеханова и Троцкого: в руках отдельных чиновников и управленцев оказались сокровища (деньги, ювелирные изделия, антиквариат), которые они мечтали превратить в легальные капиталы с возможностью передать их по наследству. К началу перестройки «своих людей» в государственных (а может быть, и партийных) структурах имели не только отечественные «теневики», но и иностранный капитал, который таким образом тоже имел возможность оказывать влияние на политику советского государства.[27]Ирина52Члены КПСС и коммунисты - не одно и то же. Член КПСС- всего лишь функционер партии. Не факт, что по убеждениям он коммунист.Ирина52Москвичей,причем в такое жилье, что врагу не пожелаешь. Причем если Вы прожили в этом доме не меньше 10 лет. Иначе - большой привет...Ирина52Научно-техническая - ДА. Но в основном в Москве. Разбаловала Москву советская власть, вот москвичи , избавленные от конкуренции провинциалов, и зарвались. Впрочем, и сейчас они не лучше. А в провинции люди даже представить не могли, что нас сдадут и продадут эти твари...Михаил МолчевТак настоящие коммунисты вымерли давно.Теперь они бдят как бы украсть побольше да утащить подальше.Пример тому-дядя Зю.А вообще,Ирина,партий у нас до хрена,а толка ни от одной-ни хрена!Все нынешние партии могут только воровать и обещать голубые дали,раскрашенные в розовый.Михаил МолчевТвари-то и есть любимые вами коммунисты!Не они ли и продали все,что наши предки создали?Михаил МолчевНу уж ежели Комитет не уничтожил...На моей памяти разве что зятек Брежнева под вышку попал.И то,по-моему,только чтобы дочурку прикрыть.ДВДмитрий ВоскресенскийНу, вообще то про Россию не знаю, поскольку бабай азиатский, но по телевизору в основном оттаптывалась тогда творческая интеллигенция.Евгений НатесовТаврическое Омской области. Расселяют. И квартиры новые дают бесплатно. Как ты далека от России.Ирина52Продали не коммунисты, а карьеристы. Слишком рано отказались от сталинских "чисток" партии, вот и результатГусЕнаПенсию тебе платят.ГусЕнаНаверно, Вы-проектант:)Ирина52Я сужу по Алтайскому краю. И это отнюдь не Америка...ГусЕнаПричем, пенсия у нее 23 000 руб. А не 15 000, как она тут плачетЕвгений НатесовТак в партию и шли ради карьеры.Евгений НатесовА я сужу по Омской области - не лучшая область. И квартиры бесплатно дают. И программа ветхое жильё работает. И дороги делают. И поля засеяны. И куча новых производств открылось. И ипотека 2,5%... Может ты просто зацикленная коммуняка?Светлана ШафрановскаяДа я инженер-проектировщик. И мама моя была проектировщиком , восстанавливала Ленинград. И это над нами шутил Аркадий Райкин в своей миниатюре. Хорошее было время, могли позволить купть билеты наконцерты Райкина, на концерты французкой эстрады, сходить на балет за 30 коп. на балкон, спустившись в антракте на свободные места в партере. Сейчас для меня билет за 4000 дорого. ГрустноГусЕнаТурки принесли шаблоны в проектировании и целые Проектные институты стали не нужны...Муж закончил в 96 КИСИ на отделение Архитектура. Успел компьютерное проектирование освоить. Успел полгорода в Архитектурном бюро отстроить. А сейчас занимается проектированием конструкций и малых архитектурных форм , т.е. цветные картинки дизайнеров превращает в чертежи в том числе и для станков с ЧПУ. И рулит производством. Сейчас дизайнеры после курсов; рисуют как кирпич к стеклу на саморезы посадить:)) Так что, спецы нужны...Светлана ШафрановскаяДа к сожалению в моем родном Ленинграде закрыты почти все проектныеи нституты или разбиты на мелкие фирмы. Я тоже освоила Автокад и до 70 лет работала. Раньше в проектных институтах были отделы по всем специальностям. Проектирование шло со всеми согласованиями со смежными отделами, по ГОСТам и СНИПам. Все просчитывалось . Теперь заменили Сводом правил и многие пункты ушли. Поэтому и разрушаются здания не успев построиться. Я закончила институт в 1973г. бесплатно. Теперь очень мало бюджетных мест, а за деньги образование плохое. Я убедилась, когда выпускница платного отд. сдавала курсовики одному декану и думала что площадь круга и длина окружности одно и то же.АЛЕКСЕЙ"Людей переселяли из худших условий в лучшие, а не наоборот..." А ГУЛАГ это счастливое общежитие...Ирина52Когда уничтожили ГУЛАГ, всех сослали в ад 90-х. Кроме тех, кому место было в том Гулаге, чтобы советские люди жили на свободе, а не в концлагере лжи, лицемерия и нищеты буржуазной демократии, которая уничтожила рабочие места, чтобы после требовать стаж для пенсииАЛЕКСЕЙВы хоть сами понимаете, что пишете? Такое ощущение, что Вам трибуну предоставили на время и стараетесь выплеснуть из себя ... Ни одного аргумента, только одно бла-бла-бла.Ирина52бла-бла-бла -это по вашей части господа антикоммунисты. Никаких аргументов по существу вопроса. Одна голимая демагогияИрина52А Вы не забыли, часом, что Райкин - сатирик, работающий в жанре фарса,? И о том, что зарплата инженера при Сталине была весьма солидной, и именно троцкист Хрущев додумался ее оптимизировать? Так что нельзя обо всем СССР судить по части. Кстати, инженер на заводе тоже получал немало. А в НИИ нередко дурака валяли. Хотя сталинский подход: вышвыривать из НИИ лентяев и платить работникам мне кажется более подходящим для социализмаИрина52Не надо путать коммунистов и членов партии. Это ПОДМЕНА ТЕРМИНА. НЕХОРОШО. Такой прием еще Аристотель считал демагогией.Ирина52В еще худшее, куда даже диван не влезает. То-то радость! Петиция за петицией от осчастливленных этим благодеянием...Ирина52Москвичи - не все профессора СССР. С московской и питерской тусовки из любителей выезжать за рубеж и спрашивайте...А шахтеров разбаловали зарплатами академиков - вот они и потеряли берега...Ирина52Остатки советского законодательства. Нынешнее поколение антисоветских людей не доживет до пенсии...Ирина52Я говорю не о своей пенсии (а она, кстати, 21700) и если у меня есть ветеранские доплаты - так это потому что я всю жизнь пахала. В отличие от ваС ГОСМПОДА ХАЛЯВЩИКИ ЧТО ПОДРАБАТЫВАЮТ КЛЕВЕТой на СССР. И Я НЕ НОЮ. Я ОБВИНЯЮ. А это вещи РАЗНЫЕ.Светлана ШафрановскаяА вы видели эту миниатюру. Там сравниваются инженер с товароведом. Разные были возможности достать дефицит. Райкин шутил и нам инженерам эта шутка нравилась. А вот с юмором у вас явно плохо. И откуда вы знаете кто на работе "дурака валял" По себе судите?Евгений НатесовС чего это худшее? Почему ты всегда врешь?Ирина52Лично я студентов учила. А по науке нормы были одни и те же: в НИИ одна статья в год и пару присутственных дней в неделю( в академических институтах) и у нас,педагогов одна статья в год (а у доцента или профессора - не меньше трех).+ от 600 до 700(а позже и до 1000) часов на ставку. Потому и зарплата больше. ПО ТРУДУ. Но, повторяю, я считаю, что у инженеров надо было платить за результат,как при Сталине, а не уравнивать лентяев с работниками, как это сделал Хрущев.АЛЕКСЕЙПримите снотворное, остановите словесный понос.Валентин Поляков+ВЛВиталий ЛитвиновА вы знаете, сколько зарабатывал шахтёр в шестидесятые годы? Не знаю. как в других регионах. но на угольных шахтах Ср Азии заработок шахтёра РОЗ (рабочий очистного забоя) Заработок варьировал от 250 до 500 руб в месяц, в зависимости от выполнения норм выработки и горно геологических условий, которые в шахтах Ср Азии очень непостоянная величина. Труд шахтёра тяжёл и опасен. например шахта. на которой я работал, уносила в год, как минимум две человеческие жизни, но бывало и до шести. Академикам ничто не угрожало, они как вши присосались к высоким должностям и с этих мест их. как правило выносили вперёд ногами. А шахтёр, если не терял жизнь то становился инвалидом или. выйдя на пенсию едва дотягивал до 70 или уходил через год два после выхода на пенсию. Так кто берега потерял? однозначно Академики.ВЛВиталий ЛитвиновДа вы прямо Герой Социалистического Труда. В одной притче муха тоже пахала вместе с волом, сидя на его роге. Про СССР, ходят разные слухи и плохие и хорошие, иначе не бывает. здесь то же самое. одни. вроде вас не могут критически относится к прошлому и видят в СССР только самое лучшее, что там было. Самое интересное что за это лучшее было заплачено миллионами жизней наших соотечественников. но вам это не интересно, главное что вам стало хорошо, на цену вам наплевать. Но есть и другие люди. которым не всё равно. за что погибли их родные и они с читают. что жизнь одного человека. для устройства весёлой жизни для другого, слишком высокая цена. Вот на это мы, антисталинисты и антикоммунисты никогда с вами не с огласимся. Вам так же начихать, что страной управлял волюнтаризм одной партии и люди вынуждены были следовать указивкам этой партии. независимо от принадлежности к ней. А Родина, как и положено росла и развивалась, до тех пор пока не угас энтузиазм народа. Пока народ не понял, что его. как лягушонка. надувают через соломинку. Рядовые коммунисты поняли, что партийная номенклатура и партийные массы несовместимы. Смешно отождествлять Родину, которая тогда называлась СССР и партийную верхушку. безраздельно хозяйничающую в ней. Мы не клевещем на Родину-СССР, мы говорим правду о руководстве КПСС, начиная от Ленина и заканчивая Горбачёвым. Партия коммунистов с самого начала заложила мину замедленного действия под государство. которое пытались построить. Дом построенный без фундамента, на песке утопической идеологии, рухнул сам по себе, не выдержав собственной тяжести.Ирина52Я вижу в СССР не только лучшее. Но жанр дискуссии предполагает ответ оппоненту в границах заданной темы. Раз Вы видите в СССР ТОЛЬКО ПЛОХОЕ, я и указываю вам на хорошее. А вообще-то СССР, как и любой социализм, это (по Марксу) трансформационное общество (полукапитализм-полукоммунизм), так что ТОЛЬКО ХОРОШИМ он в принципе быть не может. Это общество на этапе перехода человечества от капитализма к коммунизму, а отнюдь не коммунизм.Ирина52Моя подруга по аспирантуре изучала жизнь шахтеров Донбасса в 70-е. Это был не сахар. Главной проблемой была доставка на работу и с работы, по времени сопоставимая с работой в шахте. Отсюда переутомление. Но зарплаты были ОТ 500 до 1000. И снабжение по первой категории. Им давали квартиры(моя подруга вышла замуж за шахтера и я была у них на новоселье). Впрочем, большинство шахтеров предпочитали свои дома и огород. Поэтому деньги и стали статусной категорией, и на нищих ( по сравнению с ними) инженеров и даже начальство шахтеры привыкли смотреть свысока. Поэтому они и стали удобным объектом для манипуляции со стороны демократов. И первые заплатили поистине страшную цену за предательство СССР.Андрей ПавловЕсть конечно. Но они не лезут по головам во властные структуры.Евгений АйоллоКПСС и ЕР? Сравнить боевого пса и болонку...ИИринаКак же трусливые и предатели по менталитету -враги коммунистов ,любят друг друга подкидывать коммунистам и их сторонникам ,начиная с их "Освободителя " Горбачева ,благодаря которому они получили эту житуху ,при которой они 30 лет бахвалятся перед сторонникам коммунистов ,как им "а сейчас лучше ,чем в СССР при коммунистах ".ВЛВиталий ЛитвиновВ сталинский период правления борьба с коррупцией скорее декларировалась, чем велась на самом деле. Советские и партийные чиновники попадали под суд по коррупционным обвинениям только в случаях освещения их дел в прессе или в результате антикоррупционных кампаний для расправы с политическими оппонентами[20]. Главным качеством для номенклатурного работника были безграничная лояльность лично Сталину и способность беспрекословно выполнять указания, а не моральная чистоплотность. Профессор О. Хлевнюк приводит пример крайней политизированности решений по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, когда Сталин лишь слегка пожурил первого секретаря ЦК Азербайджана М.Д. Багирова по фактам массовых случаев взяточничества и незаконного обогащения руководителей Азербайджана, выявленных Министерством государственного контроля в 1948 году. В дальнейшем Сталин существенно ограничил права Министерства госконтроля при проведении проверок ведомств и регионов[21]. В 1948—1949 гг. в СССР прошли три закрытых судебных процесса по коррупции. Из доклада прокурора СССР Григория Сафонова руководству страны следовало, что вся советская судебная система снизу доверху поражена коррупцией[22]. Коррупция была широко распространена и на низовых, региональных уровнях. Несмотря на колоссальную разницу в уровне жизни (месячный оклад секретаря горкома составлял 2800 рублей, бухгалтера 500 рублей, а уборщицы 260 рублей в том же горкоме в 1953 г.) и значительно лучшее обеспечение прочими благами в сравнении с простыми рабочими, коррупция среди руководители предприятий и партийных работников была делом повседневным и воспринималась как норма. Борьба с ней носила исключительно идеологический характер — лишь половина арестованных по коррупционным делам привлекались к уголовной ответственности, реакция власти на жалобы со стороны простых граждан ограничивалась для взяточников выговорами[23]."Ксения ФотинаВиталий, а ещё интереснее была установка: - попавшегося на взяточничестве, воровстве, аморалке по срочному освобождали от членства в КПСС. Объяснялось это просто: " Коммуниста судить нельзя" ?! Ещё из лично услышанного: - разговор моего интервьюера ( который был при власти) с одним из среднего пошиба руководителя какого-то предприятия, которому оказалось не чем было в назначенный срок платить людям з/плату. Мой визави , наверное, забывшись заорал в трубку:" Чего ты мне звонишь, Звони...( называет) координаты., - можешь припугнуть, если не отстегнет, отправим на Колыму. Оказывается речь шла о каком-то прикормленном подпольном миллионере. Это было в самый разгар хвастовства о победе строительства социализма в СССР. И ещё осталось на памяти, когда после окончания выборов первого руководителя Союза, член избиркома с каким-то не понятным перепугом засунула в урны туго скрученные неиспользованные ( или уже помеченные) бюллетени. Потом я матери рассказала об этом и со слезливым ором разразилась дикой тирадой в адрес и своей родной бабки, видевших Ленина на своем Путиловском заводеи в адрес своих родителей...Тогда-то матушка и рассказала, как поступили с отцом, который после фронта ( а в партию он вступил аккурат перед боем под Москвой, когда прибыли туда сибирские полки) был выборно назначен на должность руководителя крупного профсоюза. Было это в самом начале 50-х гг. Посмел восстать против подобной системы выборов и получил по полной: выговор в учетную карточку с абсолютно с фальсифицированным обвинением с последующей малодушной выходкой: - застрелиться. Хорошо. что сосед, молодой парень заметил что во дворе ржет и бьет копытом отцовский жеребец, ринулся в наш дом и выбил из его рук наградной пистолет. Матушка тогда была в школе, вела урок. Была на сноснях братом. А батя сдирал с кителя медали, ордена, колодки по ранению...От отца ни разу все-таки не приходилось услышать хулу в адрес Советской Власти, а вот мать с начала 70-х гг. начала страшно переживать оттого, что становилось известно о стараниях " парт.коммунистов построить светлое будущее для себя". Естественно с заднего крыльца и подальше от глаз какого-то там гегемона.Ирина52В сталинские времена счетов в иностранных банках чиновники не имели и вилл на Майями не содержали, и семьи их не жили в США. Зато из партии вылететь и в тюрьму,а то и под расстрел за коррупцию могли попасть запросто. Это сейчас борьба с коррупцией как рыбалка на ДИСКАВЕРИ: поймали, показали, отпустили (по УДО или на домашний арест с правом прогуливать собачку, чтобы собачка не плакала...)Ирина52Исключение из партии само по себе было наказанием, и серьезным. За ним АВТОМАТИЧЕСКИ следовал запрет на ряд профессий и ограничение в карьере.Евгений НатесовВот видишь, ты сама говоришь, что в партию шли ради карьеры.Ирина52"Члены партии" шли ради карьеры. Коммунисты шли по убеждениям. А сейчас люди с убеждениями уничтожены как класс. Одни карьеристы в ЕР остались.ВЛВиталий ЛитвиновАга. расскажите мне. современнику Сталина, о "самом справедливом и любящим народ" Иосифе Джугашвили с погонялом Коба. Пример из моей жизни. Во время ВОВ, наша семья; мама и четверо детей, жили в овцеводческом совхозе "Кок-Сай". Нам были положены хлебные карточки, четыре еждевенческих. на детей и одна трудовая на маму. Так вот мы за всю войну не получили ни самих карточек ни грамма хлеба. Директор совхоза, Акбанов, и его ближайшее окружение. Присвоили себе все хлебные карточки. всех работников совхоза и их детей. Поэтому каждую весну мы голодали. так как урожая полученного с огорода до нового не хватало. После войны, в совхоз приняли нового главбуха и он раскопал эту аферу, Уволился и все материалы передал куда надо. Воров посадили, директору дали 25 лет, а через два года дело вернули на доследование и оправдали. Такие вот коммунисты, народные радетели и их Вошьдь экспроприатор Коба. Воры своих не сажают.Галина Макароваер не коммунисты , а бывшие партократы, их интересуют только свои интересыИИринаЕдинственные люди с идейными убеждениями на территории СССР все 103 года советского и постсоветского периодов -это большевики -коммунисты ,которые никогда не предавали свою партию и СССР ,и их сторонники . А их враги ,и при СССР ,и после захвата ими СССР ,всегда прикидывались и прикидываются теми ,кем им выгодно в данный момент -"верными коммунистами ","идейными антикоммунистами ", либералами ,демократами ,монархистами ,"великими человеколюбцами ", и НИКЕМ из этого не были .v2794 ВалерийКакой животрепещущий вопрос: есть коммунисты или нет ? - кто спрашивает и зачем ?? Вот у меня конкретный вопрос, какая сволочь выдала "автору" диплом о высшем "образовании", а ??? И ещё, сколько таких "образованных авторов" в России???? И что с ними делать, и когда????? - Уже очень руки чешутся.Александр Надоровкак одно связано с другим.... как информация изложенная в статье связана с "высшим" образованием автораv2794 ВалерийМысль и анализ определяют целеполагание. При отсутствии того и другого возникают подобные глупые вопросы или...это элементарная провокация шитая очень грубыми нитками.Александр Надоровкакой анализ) - в статье простое изложение общеизвестных и общедоступных фактов. и провокация в чем?Тамара ФроловаЯ не поняла при чем тут Гайдар, Собчак, Степашин? К единороссам никакого отношения не имеют.Ирина52Еще как имеют. Одна компашка. Только название своей "правящей партии" меняют как хамелеон цвета.Евгения сергеева (Сергеева)Конечно коммунизм уже наступил , но не для всех, для олигархов, депутатов ГД, правительства и к ним приближённым и соответственно президента, народ же заложник коммерческих банков, и работодателей, которые хотят платят хотят не платят зарплату, в вечной кабале.Ирина52Коммунизм - это не халява для бездельников, а гармоническое общество людей, для которых смысл жизни в самореализации во имя общего блага. По крайней мере у Маркса и в марксизме. Так что не надо идти на поводу у любителей подмены терминов.ГусЕнаНе завидуйВЛВиталий ЛитвиновКакое нафиг гармрническое общество. обыкновенная командно распределительная система. В такой системе гармония и близко не ночевала. Даже в правящей верхушке не все были равные, были и те кто равнее всех, и они определяли что кому и как.Юрий СтарикИ даже имеет свой мавзолей под названием "Ельцин центр", неужели в эту чушь кто-то может верить, если да тогда России конец.......Лаврентий Палыч БерияЗа то, "Ельцин центр" правильный! Это единственный случай когда власть не обманула и назвала всё своими именами.Владимир ЖировЕР даже в ООН занимает место СССР. КПСС - великая народная партия, где даже нашлось место поганцам, предавшим её. Подобных "полицаев", в годы ВОВ расстреливали, а эти себе денег награбили.ВиталийНеудачный пример с бывшими членами партии. Ведь все в своё время ходили в ясли, сад, школу, ВУЗы и тд, но выросли из этапного развития. А ЕР далеко не КПСС. Хотя полномочий у неё много (ведь там собрана элита страны), но в отличие советских коммунистов эти ребята больше заняты своим личным прогрессом. И только когда вопрос становится слишком публичным, проявляются конкретные действия с элементами саморекламы. Исполнительного порядка раньше было больше. Сейчас очень много пристроившихся и не совсем смелых. Нелидеры просто сидят в кустах.Лаврентий Палыч Берия...))Валентин ПоляковКакие такие полномочия у «Единой России»?! Это в СССР вся власть принадлежала парткомам! Было за последние 20 лет хоть одно совместное постановление Партии и Правительства?! Нет!ВиталийТам все люди от власти.ГусЕнаЯ так понимаю, вы живете в придуманном мире. И если вам так комфортно ..ВиталийДа, именно так и живу. А вокруг - миражи. 5 лет уже на пенсии, но от жизни не оторван, ещё востребован. Просто современное поколение удивляет своей инфальтийностью. Ни чего в жизни не сделали самостоятельно, а хотят иметь успех предков. Делать не получается? Тогда упростить, снизить значимость достижений предыдущих поколений. В этом нам успешно помогают западные партнёры. А про меня, любимого? Активная гражданская позиция. Друзья сообщают, что многое узнают из интернета. А вам удачи и успехов!ГусЕнаДа не все так плохо.ВиталийАктивных граждан мало. В основном одни эксперты - оценщики или просто наблюдатели из кустов. Но ведь кто-то должен и творить.Ирина52За 30 (тридцать) лет без войны должно быть не просто "не все так плохо", а очень даже хорошо. ... При Брежневе хвастались достижениями, а не сводили любую дискуссию к критике батюшки царя. А вашей демократии назвать свои достижения по сравнению с СССР - СЛАБО...ВЛВиталий ЛитвиновА не при Брежневе ли, сравнивали достижения СССР в экономике с 1913 годом? Или у вас память отшибло? Вы смотрите на мир через идеологические шоры. уберите с глаз коммунизм и демократию и смотрите на вещи своими глазами, хотя это очень непросто. Человек так устроен, что даже очевидное он не воспринимает как данность, если ранее он это рассматривал под другим углом.Ирина52При брежневе сравнивали ДОСТИЖЕНИЯ, чтобы показать, чего достигли. И именно с 1913(наиболее выгодным для РИ ),а не с 196 или 1917...А сейчас берут за основу сравнения горбачевщину ,то есть период развала и сравнивают, когда хуже живется. А это значит, что достижений для сравнения нет.ВЛВиталий ЛитвиновА давайте сравним со столь любимыми вами брежневскими временами, скажем достижения в сельском хозяйстве, так как это самая главная для жизни отрасль. Итак в 1970 г (эпоха Брежнева): валовый сбор зерновых по всему СССР 107,4 млн.т. средняя урожайность 14,4 ц\га. По РФ 2020 год валовый сбор 133млн т. при урожайности более 30 ц.\га. СССР импортировал десятки миллионов тонн зерна ежегодно. Напомню сельское хозяйство это та отрасль, которая в СССР всё догоняла и догоняла Запад, но не догнала, а в РФ не догоняли, просто работали и теперь не импортируем сельхозпродукцию, а экспортируем и её экспорт приносит дохода больше, чем экспорт вооружений. Про современную логистику тоже стоит напомнить, никогда в СССР не строили столько дорог, аэропортов, морских портов, мостов и развязок. Да и строительство жилья идёт более быстрыми темпами чем в СССР. Зайдите на сайт "Россия вперёд!" будете удивлены размахом строительства в России. Не верьте трепачам из КПРФ. они как и их "предки" из КПСС такие же лгуны и обманщики.Ирина52Вообще-то за 30 лет любая технология меняется...И "отсталое" с/х СССР обеспечивало население продуктами натуральными, а "передовое" в РФ - только суррогатами.Евгений НатесовКакими суррогатами? Что за бред?ВЛВиталий ЛитвиновДа ладно, продукты и продукция сельского хозяйства категории разные. Продукты это результат переработки и они зависят от других факторов. Кстати, все продукты натуральные, до синтетических человечество пока не додумалось. Другое дело состав этих продуктов нравится не всем, но по другому уже не будет, человечество растёт, а продовольственная база, увы всё та же. Ну а кому хочется натурального молочка или сметанки. творожка или маслица, всё это можно приобрести у ИП и ненамного дороже суррогатов. Что я и делаю. Для этого мне не приходится даже за калитку выходить, молочница приносит в дом. Мясо я потребляю тоже только от фермеров, исключая охлаждённую курицу, но она тоже натуральная, российская, не "ножки Буша" Выбор есть у каждого. Во времена. столь обожаемого вами Брежнева, было действительно почти всё из натуральных продуктов, но были и суррогаты. СССР закупал и употреблял в производстве молочной, жировой и кондитерской продукции большое количество пальмового масла. Просто граждане СССР не были в это посвящены, да и зачем? Лопали за милую душу . Ну а какая напряжёнка была с мясными продуктами, сыром твёрдых сортов и сливочным маслом, это знают только провинциалы. В столицах всё было тип топ.кузнецов владимирплохие коммунисты стали хорошими клептократами. ничего нового. кто что охраняет, тот то и имеетВвладимирЕдиная Россия партийный монополистЛаврентий Палыч Берия...))Лаврентий Палыч Берияну да, ещё что придумают? ЕдиноРоги это КПСС? да, они все оттуда вылезли. М.Горбачёв,член КПСС с 1952 года. Борис Ельцин,член КПСС с 1981 года. Путин В.В.,член КПСС с 1975 года. Матвиенко В.И.,член КПСС с 1972 года. Нарышкин С.И.,член КПСС с 1976 года. Медведев Д.А.,член КПСС с 1986 года Иванов С.Б.,член КПСС с 1973 года. Шойгу С.К.,член КПСС с 1979 года. Лавров С.В.,член КПСС с 1972 года. Собянин С.С.,член КПСС с 1986 года. Чуров В.Е.,член КПСС с 1982 года. Фрадков М.Е.,член КПСС с 1972 года. Полтавченко Г.С.,член КПСС с 1975 года. Бортников А.В.,член КПСС с 1975 года. Степашин С.В.,член КПСС с 1973 года. Чайка Ю.Я, член КПСС с 1976 года. Грызлов Б.В.,член КПСС с 1971 года. Астахов П.А., член КПСС с 1985 года. Сечин И.И., член КПСС с 1990 года. Чубайс А.Б.,член КПСС с 1980 года. Колокольцев В.А.,член КПСС с 1982 года. Улюкаев А.В.,член КПСС с 1983 года. Силуанов А.Г.,член КПСС с 1989 года. Володин В.В.,член КПСС с 1985 года. Сурков В.Ю.,член КПСС с 1985 года. Голикова Т.А.,член КПСС с 1986 года. Зорькин В.Д., член КПСС с 1970 года. Лебедев В.М., член КПСС с 1968 года.ВиталийИнформацию необходимо подавать объективную, а не лишь бы сделать умный вид. Не всегда проходит. Ельцин - член КПСС с 1061 года, а с 1981 - член ЦК КПСС. Другие даты не стал проверять, всё равно источник не вызывает доверия.Лаврентий Палыч Берия"Ельцин - член КПСС с 1061" Я вам тоже как то не доверяю, особенно датам членства Ельцина в КПСС, с момента крещения Руси получается. А все остальные даты есть в википедии.Катюша КараваеваРебята, вы о чем? У них уже давным давно ничего от коммунистов не осталось. Наворовано столько, что наврятли захочется развернуть политику в сторону социализма. И пожалуйста не морочте людям мВалентин ПоляковКатюша, ты полное ГОВНО!Лаврентий Палыч БерияКоммунисты были, только низовые члены партии, в власть не лезли, а всё что всплывало в "проруби", ну вы понимаете.ГусЕнаЧто у вас украли?Валерий КаулинПоследнего настоящего я похоронил в 2002 году, это был мой отец. Когда создали КПРФ, он парторга предупредил, что если в эту партию попадёт хоть рубль из его взносов, он с парторга "живым не слезет". Тот решил инициировать исключение отца из партии, но собрание единогласно (что интересно, в отсутствие отца) исключило парторга из партии! Поскольку отец был к тому времени на пенсии, коллеги позвонили ему и сказали о своём решении. Сегодня настоящих нет, приспособленцы, как минимум.ОЛЕГ VinogradovНеожиданноВалентин ПоляковЭто что за бред!
Свежие комментарии