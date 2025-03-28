Чудо-оружие по-украински

Как и Гитлер в бункере в 1945-м, Зеленский стал хвастать запуском новой ракеты Перед крахом нацистского режима Гитлер, прячась в бункере в уже окруженном Берлине, стал уповать на чудо-оружие.
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