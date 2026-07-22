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ВЕСТИ КРЫМ

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Штурмовые подразделения Ивановских десантников взяли важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Штурмовые подразделения Ивановских десантников взяли важный опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. По информации Минобороны России, штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» захватили и зачистили хорошо укрепленный опорный пункт противника на Ореховском направлении в Запорожской области.

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