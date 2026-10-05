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Царьград

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Мендель предложила увеличить число политиков, выступающих за мир

Мендель предложила увеличить число политиков, выступающих за мир

Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила о необходимости увеличить число политиков, выступающих за мир на Украине.

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