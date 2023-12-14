Путин предрек, что Тюмень станет частью большого транспортного кольца

Тюмень может стать частью большого транспортного кольца, в которое войдет и трасса Москва — Казань. Такое предположение в ответ на вопрос из Омской области высказал президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, объединенной с прямой линией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии