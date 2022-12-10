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Назван новый реальный способ, как заметно сэкономить на ЖКХ в декабре

Назван новый реальный способ, как заметно сэкономить на ЖКХ в декабре

Миллионам Россиян рассказали о новом способе, как сэкономить на ЖКХ. Специалист Европейской юридической службы Валентин Лупуп перечислил способы, которые помогут снизить расходы по коммунальным платежам.

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