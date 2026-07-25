Два месяца без зарплаты работали сотрудники рязанской компании

Задолженность перед сотрудниками коммерческой организации в Рязани составила 250 тысяч рублей.Прокуратура Советского района Рязани добилась погашения задолженности по заработной плате перед сотрудниками одной из коммерческих организаций.
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