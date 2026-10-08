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Песков: угрозы Зеленского о 40-дневной операции "аукаются" Украине

Песков: угрозы Зеленского о 40-дневной операции "аукаются" Украине

Kremlin Pool/Global Look Press О тупике в переговорном процессе по Украине 8 октября заявил госсекретарь США Марко Рубио.

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