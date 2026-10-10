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Российский фридайвер побил мировой рекорд на чемпионате мира на Кипре

Российский фридайвер побил мировой рекорд на чемпионате мира на Кипре

Федерация фридайвинга/ТАСС Российский фридайвер Алексей Молчанов установил новый мировой рекорд на чемпионате мира на Кипре.

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