«Победа Путина»: в Британии проанализировали «дизельную сделку» РФ и США

С самого начала было ясно, что «дизельная сделка» сулит победу Путину, обеспечив ему лёгкий триумф в противостоянии с Украиной.
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Америка хочет введет санкции или же не введет , первичны именно ее желания и она дирижирует , остальные платят и это факт.