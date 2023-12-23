В списке иноагентов пополнение: создатель Масяни, Кураев* и журналисты

Рассказываем, кого Минюст также признал иноагентом.В последних доработках Министерства юстиции России произошли заметные изменения: шестерых человек признали иностранными агентами, среди которых оказались создатель скандально-известного мультсериала "Масяня" - Олег Куваев* и бывший священник, которого лишили сана протодиакона - Андрей Кураев*.