Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Протасов
    Многоуважаемая Наталья Алексеевна! С искренним сердечным чувством выражаю Вам своё восхищение и глубокое уважение. С ...Возглавила Русско...
  • Одиссей
    Как интересно-то!! Вот, казалось бы, не нравится тебе какой-то праздник, какой-то обычай - так не участвуй в нем! Зап...Мигранты отменяют...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, кругом одно ворье. Кто же оставляет ценные вещи в подъезде, даже на пять минут?В Петербурге обок...

В списке иноагентов пополнение: создатель Масяни, Кураев* и журналисты

В списке иноагентов пополнение: создатель Масяни, Кураев* и журналисты

Рассказываем, кого Минюст также признал иноагентом.В последних доработках Министерства юстиции России произошли заметные изменения: шестерых человек признали иностранными агентами, среди которых оказались создатель скандально-известного мультсериала "Масяня" - Олег Куваев* и бывший священник, которого лишили сана протодиакона - Андрей Кураев*.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх