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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амкал» сделал предложение Заболотному: «Мы очень хотим, чтобы он присоединился к нашей команде»

Президент «Амкала» Герман Эль Класико заявил, что клуб сделал предложение экс-форварду «Спартака» Антону Заболотному.

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